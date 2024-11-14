"Друже, ти не туди попав": військовий розповів, як брав у полон окупанта

Сили оборони беруть чимало росіян у полон під час активних бойових дій. Це дуже важливо, адже, завдяки збільшенню обмінного фонду, українці, які перебувають у російському полоні, зможуть повернутись додому.

Боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним "Тунець" розповів 24 Каналу про те, як брав росіянина у полон. Це відбулося на вогневій позиції на Харківщині.

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Полонений окупант

Військовий зазначив, що під час виконання бойового завдання на вогневій позиції до них з побратимами "завітав" ворог.

Ми сиділи в окопах. Чекали. Вже пройшло доволі багато часу. Хтось розмовляв українською, хтось російською. Виник момент, коли розмова тривала на російській. Минуло декілька хвилин, і ми почули із входу слова: "парні-парні, свои",

– сказав він.

Боєць наголосив, що він та його побратим зустрілись поглядами. Вони одразу зрозуміли – це не свій, а окупант.

На нас дивилось "гарне" лице, трішечки посічене. Ми на ньому одразу націлилися зброєю. Я йому сказав: "ні, друже, не туди попав, не туди",

– підкреслив військовий.

Він пояснив, що працює зі зброєю АК-12 і саме тому окупант, ймовірно, й подумав, що це його підрозділ, адже деякі росіяни також використовують такі автомати.

Важливо! Бійці 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського військового зі 155-ї бригади морської піхоти. Полонений, який воював у складі ПВК "Вагнер" і брав участь у штурмах Соледара та Бахмута, розповів про страту українських військових, назвавши імена тих, хто віддавав і виконував накази.

Варто зауважити, що перед тим, як окупант потрапив у полон, він опинився під вогневим ударом Сил оборони.

"Він до нас прийшов вже поранений. Ми дізналися у нього інформацію, яка нам була потрібна, надали йому медичну допомогу та відправили на іншу позицію, адже не могли тримати в себе полоненого", – додав боєць із позивним "Тунець".