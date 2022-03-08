Окупант похвалився дружині, як займався мародерством в Україні: запис розмови

Російських окупантів відправляють в України, щоб воювати проти нашої держави.

Однак, попри це вони встигають ще й грабувати будинки та магазини. Так, одному з загарбників вдалося зв'язатися з своєю дружиною телефоном.

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Він без прикрас їй розповів, як займався мародерством у Києві. Окупант грабував будинки у котеджному селищі Верховної Ради. Цікаво, що дружина з інтересом розпитувала та слухала. Схоже, у їхній родині заоохочуть таку поведінку.

"Тепер у тебе є два норкові манто, у Даші – кожушок з песцем. У тебе розмір S, M? Підійде? А ще у мене є верстат, про який я мріяв, і дві ямахівські колонки, як у Нікітіна, кожна по 100 тисяч. Зварювальник новий у коробці там, м'ясорубка на дачу нова", – хвалився "асвабадітєль".

Справжні втрати росіян

Він також проговорився про втрати російської армії, а дружина розповіла, що жінки в Росії "всі на нервах, у когось молоко пропало, у когось викидень трапився".

До слва, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свої дані щодо втрат російських військ від початку нового вторгнення до України. За повідомленням, втрати російських військових на ранок 7 березня склали понад 11 тисяч людей особового складу.

Російський окупант розповідає дружині, як він займається мародерством в Україні: дивіться відео

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