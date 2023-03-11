Я рукою по землі провів, а там чиєсь лице стирчить, – окупант жаліється на величезні втрати
Джерело:ГУР МО України
Росія щодня втрачає величезну кількість своїх солдатів. Найгірше те, що тіла окупантів залишаються гнити на українській землі.
Про це стало відомо з чергового перехоплення ГУР МО. Під час телефонної розмови окупант розповів про шалені втрати свого підрозділу.
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Тіла побратимів лежать просто під ногами
Загарбник каже, що справи у нього, як завжди, кепські. Водій його підрозділу отримав поранення, як наслідок – залишився без ноги.
Ще 7 його побратимів стали "трьохсотими". Окупант розповідає, що бачив "гори трупів", які постійно зростають. Крім того, від позицій загарбників залишились самі лише вирви.
Я вчора рукою ляп-ляп, а там чиєсь є**ло з-під землі стирчить,
– ділиться враженнями окупант.
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Також він розповів про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим як "гарматне м'ясо".
"Там же ніхто із цими резервістами не розмовляє. Я вчора сидів, переговорив. Вони кажуть, кожного дня шестеро людей заходять ротацією", – зазначив російський загарбник.
Моральний дух ворог майже знищений
- Під час чергового перехоплення ГУР російський солдат розповів своєму другу, що з моменту приїзду на позиції його підрозділ втратив одного солдата. Каже, що в Україні немає нічого хорошого.
- Російський окупант з евакуаційної групи скаржиться на моральну та фізичну виснаженість від бойових дій та великі бойові втрати підрозділу на Бахмутському напрямку.
- Окупаційне військо має серйозні проблеми в районі Вугледара Донецької області. Так, нещодавно туди відправили російський "козачий загін", але після перших зіткнень у нього значно погіршилася ситуація.