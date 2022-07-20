Прийшли дві "баби бухі" – їх записали, – окупант про нове "поповнення" у військах

В окупантів виникають проблеми з нестачею військових. Набирають вже навіть жінок. Крім того, загарбники невдоволені через мізерні зарплати.

Про це свідчить перехоплена розмова окупантів. У ній двоє загарбників обговорюють пригнічену ситуацію в підрозділі. Очевидно, що причина – шалені втрати ворога.

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"Гребуть всіх підряд"

Найперша скарга окупантів – низькі зарплати. Один заявив, що замість обіцяних трьохсот тисяч рублів платять 150, тобто вдвічі менше.

Крім того, розповідає про "поповнення" у військах. Каже, "гребуть всіх підряд", аби лише сказали, що поїдуть.

Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали,

– розповів загарбник.

Він додає, як їхали в Україну, було 670 людей у підрозділі. Зараз залишилось 150 – 147.

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ЗСУ "прорідили" лави окупантів на 64%

Блогер Олександр Коваленко зазначив, що санітарні втрати російських окупантів станом на ранок 20 липня 2022 року перевищили 76 тисяч осіб. Кількість загиблих, за даними Генштабу ЗСУ, сягає 38 750.

Таким чином сумарні втрати росіян, зокрема вбитими та пораненими, перевищили 115 тисяч осіб.

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