Окупант завжди і всюди – окупант, – Кириленко про звірства росіян на Донеччині та в Маріуполі

Уся Україна з жахом спостерігає за наслідками терористичних дій росіян на Київщині. Про людяність російських військових не доводиться говорити й на Донеччині.

Росіяни свідомо знищують мирне населення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що в окупантів нелюдське ставлення до українського народу.

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Окупант – завжди і всюди окупант. Тому казати, що якесь людське ставлення у них до українського народу – я не можу,

– заявив Кириленко.

Він зазначив, що на людське ставлення ворога не можна розраховувати. За словами глави Донецької ОВА, росіяни свідомо знищують мирне населення, як у Маріуполі.

"Те, як вони поводяться і що вони роблять з мирним населенням і мирними містами. У першу чергу це Маріуполь, який знищений саме ними з чітким розумінням, що це житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Їм зрозуміло, що ворога там немає", – сказав Кириленко.

Він також звернув увагу, що російський ворог виправдовує свої вбивства фейками, мовляв, "там перебувають націоналісти". Саме така версія у російської пропаганди про обстріл пологового будинку в Маріуполі.

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