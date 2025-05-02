Говорив, що визнав помилку: на Покровському напрямку окупант добровільно здався в полон

На Покровському напрямку російський окупнат побачив над собою український дрон і почав подавати сигнали про допомогу. Так ворог добровільно здався в полон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на військових 3 бригади оперативного призначення "Спартан" імені Петра Болбочана.

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Окупант злякався та благав взяти його в полон

На одній з ділянок Покровського напрямку воїни бригади спостерігали за російським солдатом за допомогою БпЛА. Він благав змилуватися та не вбивати його. Окупант сигналізував, що готовий добровільно дійти до українських позицій та здатися в полон.

Окупантом виявився 24-річний житель Самарської області. Він відкрито говорив з українськими військовими та запевняв, що не був готовий воювати, а йти на передову "його змусили". Чоловік розповідав і про своє "безневинне минуле".

Однак більш детальна перевірка встановила, що окупант брехав. Легенду про "визнання помилки" він вигадав, аби зберегти життя.

Чи здивовані ми брехнею росіянина? Ні. Типовий приклад окупанта, що сміливий лише серед подібних собі або беззбройних,

– повідомили в бригаді.

Російський солдат також на "10 з 10" оцінив роботу українських операторів БпЛА.

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Нагадаємо, раніше російські добровольці, які воюють на боці України, взяли в полон окупанта під час відбиття одного зі штурмів ворога. Легіон "Свобода Росії" нагадує, що бійці ворожої армії можуть добровільно здаватися в полон через офіційні канали зв'язку й таким чином врятуватися від загибелі.