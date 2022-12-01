Працював фізруком і начебто "любив дітей": в Україні ліквідували окупанта-добровольця
Джерело:Irakli Komaxidze
Лави "двохсотих" в Україні поповнив фізрук В'ячеслав Гур'янов. Він начебто "любив дітей", але приїхав в Україну їх вбивати.
Іраклі Комахідзе – журналіст-розслідувач – повідомив, що Гур'янов – народився в Оренбурзькій області. Вісім років навчав дітей у школі, а згодом працював вихователем у соціально-реабілітаційному центрі "Теремок". Там перебували неповнолітні.
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Окрім того, Гур'янов був дружинником. Міг би спокійно собі жити й працювати, але припхався в Україну вбивати дорослих та дітей. Однак в результаті сам поїде додому – у чорному пакеті.
Так буде з кожним окупантом, який прийде в Україну.
Загальні втрати ворога
Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 1 грудня Генштаб повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 89 440 російських окупантів.
Також знищили:
- танків – 2915 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 210 (+0) одиниць,
- літаків – 280 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0) одиниці,
- крилатих ракет – 531 (+0) одиниця,
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) одиниця,
- спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.
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