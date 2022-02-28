"Окупантам рух заборонено": почалося встановлення знаків для путінських псів

28 лютого 2022 , 20:36
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Джерело:

фейсбук Укравтодору

Почалося встановлення нових знаків дорожнього руху для окупантів. В Укравтодорі вже розповіли, що означає закреслений путін.

Ці дорожні вказівники мають допомогти зорієнтуватися загарбникам на нашій землі. Їхнє значення в будь-якому місці встановлення вкрай просте – здайся або помри. 

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Штрафувати будуть наші військові

За правилами ПДР воєнного стану, кожен ворог на місці встановлення знаку повинен Негайно здаватися в полон українських військових. Альтернативою для учасників загарбницького дорожнього руху може бути лише одна штрафна санкція – смерть від рук наших захисників.

Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах,
– наголосили в Укравтодорі. 

Наразі невідомо, скільки таких знаків виготовили. Проте на фото видно, що їх уже достатньо для посилення деморалізації ворогів на кількох напрямках. 


Встановлення дорожнього знаку для окупантів / Фото Укравтодору

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Читайте текст допису із фейсбуку Укравтодору: 

Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху
Перед вами – новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть".
Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах.
#stoprussia 

Автор: Олександр Марчак