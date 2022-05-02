Окупантам вдається хоч трохи просуватися лише там, де вони винищили все вщент, – Гайдай

У Луганській області продовжують тривати запеклі бої. Проте російським окупантам вдається просуватися лиш у ті населені пункти, які вони знищили вщент.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал, посилаючись на нацмарафон єдиних новин. За його словами, помітна тенденція, що зрештою просуватися росіянам вдається тільки трохи.

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Кожної атаки на Луганщину у росіян десятки загиблих, – Гайдай

Військовий очільник Луганської області зазначив, що поведінку окупантів на Луганщині можна по-різному аналізувати. Якщо ж взяти лише стратегічно, то за весь час повномасштабного вторгнення російські загарбники просунулись лише там, де все зруйновано.

Їм вдається просуватись десь на тих регіонах, які вони повністю знищили вщент,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що наразі ворог повністю зруйнував все село під назвою Новотошківське. "Там не було за що вже чіплятися, де тримати оборону, то туди вони зайшли", – пояснив глава Луганської ОВА.

У місті Кремінна ж військове керівництво регіону розуміло, що якщо просто триматимуться за землю, то українські воїни продовжуватимуть гинути від рук окупанта, а ніякої шкоди ворогу не завдаватимуть.

"Трохи перегрупувались. Відійшли. Наші не тільки тримають лінію оборони, а й завдають потужної шкоди ворогу. Постійно то бойову машину піхоти, то танки підіб'ють. Десятки загиблих із їхнього (ворожого – 24 канал) боку кожної атаки. Кожної ночі", – заявив Гайдай.

Військовий керівник Луганщини розповів, що Сєвєродонецьк таки тримає оборону. Щодо міста Рубіжне – ситуація різна. За словами Гайдая, місто зруйноване дуже сильно, але Рубіжне росіяни повністю не взяли, адже на околицях є лінія оборони.

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Через потужні бої у Луганській області Гайдай повторює необхідність про негайну евакуацію з усього регіону. Жителів максимально просять не зволікати, адже може бути пізно.

Полонений з окупованої Луганщини поскаржився на російське командування. Зрадник сказав, що їхнє командування нічим їх не забезпечило – вони живуть в погребах, а їжа жахлива.

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