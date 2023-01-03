Окупантам зриває дах, вони стріляють по цивільних, – Гайдай про паніку росіян на Луганщині
Російські військові досить болісно реагують на інформації про гибель сотень мобілізованих, а тому діють жорстоко проти цивільних. Вони починають розстрілювати цивільних, підозрюючи їх у допомозі українським військовим.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону зазначив, що окупанти починають поводити себе не адекватно після інформації про підриви складів з боєкомплектами, казарм з військовими.
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Від цього їм зриває дах. Починаються достатньо жорсткі дії з їхнього боку. У нас є інформація про те, що військові напідпитку стріляють у цивільних. Можуть цивільного чоловіка розстріляти, тому що їм здається, що це нібито посібник українських військових,
– розповів Сергій Гайдай.
Окупанти вивозять молодих хлопців
Гайдай відзначив, що росіяни також саджають до в'язниць молодих хлопців, які відмовляються воювати. Відомо, що з кожного населеного пункту росіяни вивезли десятки мирних жителів.
У нас є інформація про те, що молодих хлопців просто хапають, і якщо вони не хочуть іти на фронт, вивозять в Луганськ і там саджають по тюрмах. Є інформація, що по 10 – 15 цивільних з того чи іншого села забирають і вивозить, таким чином лякають місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ. Це все говорить про те, що вони на піку нервового зриву,
– додав очільник ОВА.
Актуально про ситуацію на Луганщині
- Навіть під час зимових свят запеклі бої на Луганщині та на інших ділянках фронту не вщухають, однак нашим воїнам вдається просуватися та давати відсіч загарбникам.
- Раніше очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону констатував, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове – Кремінна.
- Наразі ворог не може пересуватись цієї дорогою, бо українські захисники щодня її атакують.