Окупантам зриває дах, вони стріляють по цивільних, – Гайдай про паніку росіян на Луганщині

Російські військові досить болісно реагують на інформації про гибель сотень мобілізованих, а тому діють жорстоко проти цивільних. Вони починають розстрілювати цивільних, підозрюючи їх у допомозі українським військовим.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону зазначив, що окупанти починають поводити себе не адекватно після інформації про підриви складів з боєкомплектами, казарм з військовими.

Увага Вогневий контроль над трасою Сватове – Кремінна уже за ЗСУ, – Гайдай

Від цього їм зриває дах. Починаються достатньо жорсткі дії з їхнього боку. У нас є інформація про те, що військові напідпитку стріляють у цивільних. Можуть цивільного чоловіка розстріляти, тому що їм здається, що це нібито посібник українських військових,

– розповів Сергій Гайдай.

Окупанти вивозять молодих хлопців

Гайдай відзначив, що росіяни також саджають до в'язниць молодих хлопців, які відмовляються воювати. Відомо, що з кожного населеного пункту росіяни вивезли десятки мирних жителів.

У нас є інформація про те, що молодих хлопців просто хапають, і якщо вони не хочуть іти на фронт, вивозять в Луганськ і там саджають по тюрмах. Є інформація, що по 10 – 15 цивільних з того чи іншого села забирають і вивозить, таким чином лякають місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ. Це все говорить про те, що вони на піку нервового зриву,

– додав очільник ОВА.

Актуально про ситуацію на Луганщині

Навіть під час зимових свят запеклі бої на Луганщині та на інших ділянках фронту не вщухають, однак нашим воїнам вдається просуватися та давати відсіч загарбникам.

Раніше очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону констатував, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове – Кремінна.

Наразі ворог не може пересуватись цієї дорогою, бо українські захисники щодня її атакують.

Вчора у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області вибухнув склад із боєкомплектом російських загарбників.