Окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є загиблі та постраждалий
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Росія постійно обстрілює прикордонні території. Ворог 21 грудня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії.
Російська армія зранку вдарила по Нікополю. Відомо про двох загиблих.
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Що відомо про жертв та постраждалих
Внаслідок обстрілу загинуло дві жінки 60 та 46 років.
Крім цього, поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники витягли його з пошкодженого будинку. Постраждалого забрали до лікарні.
Пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.
Інформація уточнюється.
У Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Росія постійно обстрілює Дніпропетровщину
- На Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Вона збила дрон типу "Шахед", але уламки впали на підприємство. Уламки БпЛА впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Вогонь оперативно приборкали рятувальники.
- 10 грудня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе. Як зазначає глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог скерував відразу три дрони-камікадзе. Також для атаки використали важку артилерію. Внаслідок цього пошкоджень зазнало приміщення одного з підприємств, а також лінія електропередач. Водночас він додав, що ніхто не постраждав.
- У район Кривого Рогу Дніпропетровській області 9 грудня росіяни запустили ракету, Цю повітряну ціль окупантів успішно збила українська протиповітряна оборона. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив інформацію щодо збитої російської ракети над Криворізьким районом. Він наголосив, що, окрім підприємства, уламки повітряної цілі зачепили й дві вантажівки, які перебували поруч із підприємством.