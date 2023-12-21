Окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є загиблі та постраждалий

Росія постійно обстрілює прикордонні території. Ворог 21 грудня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії.

Російська армія зранку вдарила по Нікополю. Відомо про двох загиблих.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок обстрілу загинуло дві жінки 60 та 46 років.

Крім цього, поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники витягли його з пошкодженого будинку. Постраждалого забрали до лікарні.

Пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Інформація уточнюється.

У Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Росія постійно обстрілює Дніпропетровщину