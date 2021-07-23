Бойовики з мінометів обстріляли Опитне: будинки мирних жителів зруйновані – фото
Джерело:ООС
Окупанти на Донбасі вчергове зірвали режим тиші, обстрілявши околиці Опитного з мінометів. Цього разу під вогонь проросійських бойовиків потрапили будинки місцевих.
Українська сторона СЦКК встановила, що ворог вів вогонь з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе.
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Із самісінького ранку 23 липня окупанти запустили 20 мін у бік Опитного з мінометів 120 міліметрового калібру. Варто зауважити, що ці міномети заборонені мінськими домовленостями.
Спостережною групою української сторони СЦКК проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі,
– повідомили у штабі ООС.
Українська сторона вже направила ноти на адресу голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в яких повідомила про дані порушення з боку окупантів.
Окупанти обстріляли приватний сектор в Опитному / Фото штабу ООС
Додамо, що минулої доби на Донбасі було відносно спокійніше. Окупанти тричі порушили режим тиші:
- Поблизу Водяного, що біля Донецька, стріляли з мінометів 82 калібру і станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік селища Піски двічі гатили у бік українських позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
На щастя, бойових втрат серед українських військових немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь на зухвалі порушення бойовиків.