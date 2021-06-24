Окупанти активніше запускають безпілотники на лінії зіткнення – Україна в ОБСЄ

Російські окупанти на Донбасі все частіше запускають безпілотників біля лінії зіткнення на сході України. Також вони глушать сигнали дронів місії ОБСЄ.

Про дії російський окупантів 23 червня під час засідання Форуму безпекового співробітництва заявили в місії України при ОБСЄ.

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Бойовики здійснюють розвідку українських позицій

Українська сторона зафіксувала польоти заборонених безпілотників. Зокрема типу "Орлан-10" та "Орлан-ЗМ", які вже перетинали лінію зіткнення щонайменше 6 разів протягом червня. Це траплялось біля Раївки, Жовтого, Зайцевого та інших районів Луганської області.

У період з 13 до 15 червня російські збройні формування активізували використання безпілотників для здійснення розвідки українських позицій,

– заявили українські дипломати.

Окупанти демонстративно виконували ці польоти та порушували домовленості ТКГ про додаткові заходи для зміцнення режиму припинення вогню від липня 2020 року. Адже вони забороняють використовувати літальні апарати будь-яких типів.

Окупанти 140 разів глушили безпілотники Місії ОБСЄ

Збільшення використання заборонених безпілотників Україна пов'язує зі збільшенням кількості випадків глушіння безпілотників СММ.

"Відповідно до даних місії, за 16 травня – 6 червня зафіксували понад 140 випадків використання засобів радіоелектронного подавлення", – розповіла делегація України при ОБСЄ.

До речі, ці дії здійснюють російськими системами РЕБ. Це підтверджує й виявлення місією ОБСЄ чергової російської системи радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

Леонід Кравчук заявив, що Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях. Це ознака свідомого порушення Росією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ба більше, окупанти стягують на Донбас системи залпового вогню та "гради".



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу