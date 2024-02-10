Окупанти атакували Миколаїв "Шахедами": після вибухів у місті спалахнула пожежа

Під час вечірньої атаки Росія направила дрони-камікадзе на кілька українських областей, зокрема на Миколаївщину. У самому Миколаєві було гучно.

О 22:47 10 лютого у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Приблизно через 15 хвилин жителя Миколаєва почули звуки вибухів.

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Що відомо про атаку на Миколаїв

Моніторингові телеграм-канали попереджали про рух "Шахедів" вздовж русла Південного Буга у напрямку Миколаєва.

Жителі Миколаєва та моніторингові канали повідомили про вибухи у місті близько о 23:06. Телеграм-канали пояснювали гучні звуки роботою ППО.

Близько 23:23 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному з об'єктів. Мер Миколаєва закликав жителів та гостей міста не поширювати у соцмережах жодних фото чи відео з місця подій. За його словами, деталі наразі з'ясовуються.

Глава Миколаївської ОВА приблизно о 23:36 лаконічно прокоментував ситуацію у своїх соцмережах.

Все норм,

– написав він.

Місцеві моніторингові канали повідомили, що ситуація у місті вже стабільна.

О 23:49 мер Сєнкевич уточнив, що пожежа сталася на відкритій території. За його словами, було займання сухої трави. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росія не дає спокою жителям Миколаївщини