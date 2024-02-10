Окупанти атакували Миколаїв "Шахедами": після вибухів у місті спалахнула пожежа
Джерело:Олександр Сєнкевич
Під час вечірньої атаки Росія направила дрони-камікадзе на кілька українських областей, зокрема на Миколаївщину. У самому Миколаєві було гучно.
О 22:47 10 лютого у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Приблизно через 15 хвилин жителя Миколаєва почули звуки вибухів.
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Що відомо про атаку на Миколаїв
Моніторингові телеграм-канали попереджали про рух "Шахедів" вздовж русла Південного Буга у напрямку Миколаєва.
Жителі Миколаєва та моніторингові канали повідомили про вибухи у місті близько о 23:06. Телеграм-канали пояснювали гучні звуки роботою ППО.
Близько 23:23 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному з об'єктів. Мер Миколаєва закликав жителів та гостей міста не поширювати у соцмережах жодних фото чи відео з місця подій. За його словами, деталі наразі з'ясовуються.
Глава Миколаївської ОВА приблизно о 23:36 лаконічно прокоментував ситуацію у своїх соцмережах.
Все норм,
– написав він.
Місцеві моніторингові канали повідомили, що ситуація у місті вже стабільна.
О 23:49 мер Сєнкевич уточнив, що пожежа сталася на відкритій території. За його словами, було займання сухої трави. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Росія не дає спокою жителям Миколаївщини
- Окупанти постійно обстрілюють та атакують дронами Миколаїв та область. Так, ввечері 9 лютого загарбники пошкодили електромережі в обласному центрі.
- Раніше у ніч на 8 лютого наші захисники збили 3 ударних БпЛА. На жаль, на Миколаївщині були влучання.
- Нагадаємо, що вранці 7 лютого під час масованої ракетної та дронової атаки росіяни зокрема поцілили по Миколаєву. В результаті близько 40 будинків зазнали пошкоджень. На жаль, є жертви та постраждалі.