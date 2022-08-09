Перша проба пера, – Жданов про атаку окупантів у напрямку Миколаєва

Загалом ситуація на фронті переважно стабільна. Однак, повітряно-десантні підрозділи росії здійснили нову спробу атакувати наші позиції у напрямку Миколаєва.

окупанти зробили це для того, щоб розвідати ситуацію на місці. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Навіщо росіяни атакували у напрямку Миколаєва

Це, я так розумію, була перша проба пера і вони будуть тепер думати, чи починати наступальні дії,

– зауважив Олег Жданов.

Він пояснив, що тепер окупанти будуть вирішувати, на якому напрямку наступати – на Миколаївському чи Криворізькому.

Також експерт прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, загалом ситуація переважно стабільна. Однак, на Сході зараз дуже важко. Там Збройні Сили України ведуть оборонні бої. Але на Ізюмському напрямку наші воїни відсувають ворога у бік Ізюму та звільняють території.

На Харківському напрямку ЗСУ ведуть оборону й шукають слабкі місця окупантів. А на Запоріжжі – позиційні бої й обмін артилерійськими ударами.

Олег Жданов про атаку окупантів поблизу Миколаєва: дивіться відео

Як українські воїни ліквідують окупантів: коротко

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 640 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці. Наші воїни знищили 1817 танків, 223 літаки та 193 гелікоптери. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Біля міста Снігурівка, що на Миколаївщині, штурмова авіація ЗСУ вдарила по скупченню ворога. росіяни втратили особовий склад, а також зброю та техніку.

У тимчасово окупованому Мелітополі українські військові влаштували чергову пекельну ніч для окупантів. Унаслідок обстрілу є поранені та загиблі російські загарбники. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що після пекельної ночі для окупантів настав і гарячий ранок.

Українські захисники успішно ліквідували російського пілота Василя Клещенка. Заступника начальника 344-го державного центру армійської авіації рф вважають "найкращим вертолітником росії".

ЗСУ знешкодили ворожу розвідувальну групу. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагалися розвідати систему оборони Білогорівки. Для цього вони послали вперед розвідувальну групу. Нашим героям вдалося виявити та знешкодити групу, яка мала виконати це завдання. Черговий план російських окупантів зазнав фіаско.

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