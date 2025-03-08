Окупанти атакували навчальний заклад в Охтирці

Російські війська у ніч на 8 березня атакували Охтирку на Сумщині. Ворог за допомогою БпЛА завдав удару по місцевому навчальному закладу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру Сумщини.

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Що відомо про атаку на Охтирку

Правоохоронці повідомили, що 8 березня, близько 00:30 російські війська вдарили, за попередніми даними, трьома БпЛА по освітньому закладу в місті Охтирка Сумської області.

Наслідки удару по навчальному закладі в Охтирці / Фото прокуратури Сумщини

Пошкоджено основну будівлю закладу, гаражне та підсобні приміщення. На даний час інформація про постраждалих не надходила,

– йдеться у повідомленні.

Прокурори у співпраці з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожого удару. Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що внаслідок Запоріжжя також постраждало внаслідок атаки ворожих БпЛА. Там виникла масштабна на підприємстві, яка охопила 400 квадратних метрів, на щастя, минулося без жертв та постраждалих.