Окупанти атакували Одещину "Шахедами": скільки дронів вдалося збити

У ніч проти 2 березня ворог атакував Одещину дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього окупанти запустили 8 безпілотників.

Сили ППО протягом години відбивали атаку. Українські захисники збили майже усі дрони-камікадзе.

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Як відпрацювала ППО

У ніч проти 2 березня росіяни здійснили чергову терористичну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". На Одеську область з акваторії Чорного моря ворог спрямував 8 ударних безпілотників.

Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Силами та засобами ППО вдалося збити 7 безпілотників.

Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована,

– додали в Силах оборони.