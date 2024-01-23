Окупанти атакували Павлоград ракетами: загинула 43-річна жінка

Росія вдарила по Павлограду у Дніпропетровській області. За попередніми даними, є постраждалі та загиблі.

Повітряні сили ЗСУ попереджали містян орієнтовно о 7:20 23 січня, що ракети летять на місто, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки по Павлограду

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту постраждали та загинули люди. Попередньо мовилось про двох жертв, проте згодом влада уточнила дані.

У Павлограді на цю хвилину 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий,

– заявив глава ОВА станом на 8:17 23 січня.

Згодом Сергій Лисак розповів, що внаслідок атаки росіян в одному зі скверів Павлограда загинула жінка.

Їй було 43 роки. Співчуття рідним…

– написав посадовець.

Редакція 24 Каналу щиро співчували рідним загиблої жінки

За його даними, окупанти пошкодили у Павлограді – інфраструктуру, дві школи та 8 багатоповерхівок.

Наші захисники у Павлоградському районі збили ворожу ракету. Уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі. Дані ще уточнюють.

Наслідки атаки росіян по Павлограді / Фото ОВА

Варто додати дані від очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Він розповідав про те, що напередодні ввечері та вночі проти 23 січня окупанти поцілили по Нікопольщині.

"Спрямував (ворог – 24 Канал) туди два дрони-камікадзе та стільки ж разів обстріляв з артилерії. Під удар потрапили райцентр та Мирівська громада", – уточнив Лукашук.

За його даними, ворог пошкодив мийку для машин. Люди вціліли.

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