Окупанти атакували Україну понад 60 дронами: скільки цілей збила ППО

Російська армія вночі 17 липня атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед" та дронами інших типів. По ворожих цілях працювала наша ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Яку кількість ворожих дронів вдалося знищити ППО?

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 17 липня (із 20:30 16 липня) противник атакував Україну 64 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

59 із ворожих дронів були саме "Шахеди". Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/заглушені РЕБ,

– написали військові.



Як відпрацювала ППО вночі 17 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Також зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

До слова, вночі 17 липня Росія масовано атакувала Дніпро дронами. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 5 постраждали.