Окупанти атакують позиції українських захисників й масово б'ють по Сходу: де найгарячіше

Наразі триває 119 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі найважча ситуація, як і раніше, на Сході країни.

Так, на Донбасі тривають запеклі бої. Зокрема на Донецькому напрямку ворог намагається просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк – у місті йде важкий бій.

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Росіяни застосовують всі сили, щоб прорватися вперед на Донбасі

Для того, щоб збільшити свої шанси на успіх в напрямку Сєвєродонецька, противник завдає авіаційних ударів у районах Верхньокам’янки, Сєвєродонецька та Сиротине. На Бахмутському напрямку ворог також завдає авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

російські загарбники вели штурм в районі Новобахмутівки, але наші воїни відбили ворожий наступ та змусили окупантів відійти.

На Краматорському напрямку російські загарбники активних наступальних дій не проводили, але обстрілювали позиції українських захисників та захисниць із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує поливати вогнем позиції ЗСУ, намагаючись не допустити перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Також окупанти безперебійно гатять з авіації поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

На Слобожанському напрямку противник веде штурм, щоб покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони населених пунктів Тур'я, Миропільське та Славгород Сумської області.

Ворог не хоче здавати Харківщину та Херсонщину

На Харківському напрямку окупанти також проводять бойові дії, щоб стримати підрозділи Сил оборони та не допустити їх виходу до державного кордону. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів: Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.



На Південнобузькому напрямку росіяни займаються інженерним обладнанням позицій. Також вони здійснюють вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії, щоб не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.

Натомість на Волинському та Поліському напрямках наразі спокійно.

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