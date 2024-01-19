Окупанти вкотре запустили "Шахеди": де вже оголосили тривогу

Російські окупанти продовжувати скоювати терористичні атаки на Україну. Увечері 19 січня ворог вчергове запустив "Шахеди".

У низці областей України вже оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, бо воно рятує життя.

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Окрім того, людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба. Поширення таких кадрів – заборонене.

22:27 Повітряні сили попередили про загрозу для Черкаської області.

22:03 Повітряні сили оновили дані про рух "Шахедів". Наразі одна група перебуває у Кіровоградській області й тримає курс на північ. Друга група – на території Одеської області, рухається у бік Вінницької. Третя та Четверта групи – у Миколаївській області. Ще одна – на Херсонщині.

22:00 Повітряну тривогу наразі оголосили на території таких областей: Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Луганська.

22:38 Повітряні сили оголосили про загрозу для Кіровоградської області.

22:34 Четверта група "Шахедів" – з Херсонської області на територію Миколаївської.

21:26 З Миколаївської області "Шахеди" рухаються на територію Одеської області.

21:19 Ще одна група "Шахедів" – у бік Херсонщини.

21:13 Захисники українського неба заявили про рух ще однієї групи "Шахедів". Її зафіксували на території Миколаївської області.

20:30 Повітряні сили повідомили, що для Херсонської та Миколаївської області є загроза атаки дронами-камікадзе.