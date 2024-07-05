Окупанти атакують "Шахедами": на Київщині працює ППО

5 липня 2024, 00:53
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Джерело:

Київська ОВА

Окупаційна армія у ніч на 5 липня запустила ударні БпЛА на Україну. В Київській області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. 

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На Київщині працює ППО

Пізно ввечері 4 липня Росія запустила в бік України "Шахеди".  Вже о 00:40 5 липня у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударний БпЛА.

В Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.

Там попрохали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йдеться в повідомленні.

24 Канал закликає жителів Київської області перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які запускають російські загарбники.
Автор: Ірина Марціяш