Окупанти безуспішно намагаються заблокувати Харків з півночі, – Генштаб
11 березня 2022 , 00:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб заблокувати Харків з півночі. Однак як і попередні 15 діб ворог зазнає невдачі.
Про це близько 00:10 години 11 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі,
– мовиться у повідомленні.
"До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, які сформовані за рахунок російських резервістів", – додали у Генштабі ЗСУ.
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