Окупанти бідкаються через катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму

В тимчасово окупованому Росією Криму – катастрофічна ситуація з прибиранням вулиць. Сміття в населених пунктах перестали вивозити.

Про це заявив так званий глава проросійської влади півострова Сергій Аксьонов. Він також наголосив на неправильному розташуванні сміттєвих контейнерів.

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"На жаль, наразі ситуація з прибиранням є катастрофічною для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їхнього раціонального розташування та інших важливих питань", – сказав Аксьонов.

За його словами, варто звернути увагу на те, що часто в містах контейнери розташовані на проїжджій частині. "Впевнений, що для обладнання майданчиків, зручних насамперед для місцевих жителів, не потрібно великих грошей", – додав так званий глава проросійської влади Криму.

Керівника "Кримекоресурсів" звільнили

Він повідомив, що директора "Кримекоресурси" Дениса Попка звільнили з посади. На його місце призначили тимчасово виконуючого обов'язки керівника підприємства Олександра Шимка.

. Підприємство "Кримекоресурси" займається вивезенням твердих комунальних відходів.

Аксьонов особисто відвідав Бахчисарай, Білогірськ і Євпаторію. Він оцінив санітарний стан населених пунктів.

Яка ситуація зі сміттям у Криму