Окупанти бідкаються, що Ялті та Алушті не вистачить води на курортний сезон

В окупованому Криму може не вистачати води на майбутній курортний сезон, ситуація критична. Мовиться, зокрема, про Ялту та Алушту.

Через це доведеться подавати воду за графіком. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на окупаційну владу півострова.

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Яка ситуація з водою у Криму

При цьому, окупанти стверджують, що води у Ялті та Алушті не вистачить "навіть при найбільш оптимістичному сценарії".

Через це в Алушті з 19 квітня вирішила вдвічі скоротити подачу води для місцевих жителів. Її подаватимуть лише 5 годин на добу.

За словами окупантів, це вимушений захід, аби влітку не довелося обмежувати водопостачання туристам у готелях та санаторіях

Чому у Криму проблеми з водопостачанням

До того, як Росія окупувала Крим, Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ.

У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Як заявив раніше Леонід Кравчук, Україна може розглянути питання постачання води тільки у разі гуманітарної катастрофи.

Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальність за проблеми води у Криму несе Росія, як країна-окупант.