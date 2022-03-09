Окупанти битимуть лише такі рекорди: ріст цін в Росії побив показник 2015 року

Завдяки санкціям західних партнерів України економіка Росії швидко зазнає краху. Усі громадяни країни-агресора відчують на собі наслідки розв'язання війни проти України.

Російська економіка стрімко летить у бездонну яму. Вже найближчим часом росіяни опиняться в СРСР, про який так довго та слізно мріяли. Ізоляція, відсутність валюти, дефіцит товарів, неймовірна криза – агресор заплатить високу ціну за напад на Україну.

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Рекордне зростання цін

Росіяни вже відчули наслідки свого злочину проти України. Усі великі компанії покинули токсичну територію, а їм самим немає куди тікати, адже в США, Європі та багатьох інших країнах їм не раді.

Також вже зараз ціни у Росії б'ють рекорди, які були встановлені у 2015 році. Найбільше зросли у ціні автомобілі, побутова техніка та поїздки у Туреччину. Виробники авто та побутової техніки відмовилися постачати товар окупантам, тому той товар, який наразі є в Росії, може стати останнім на дуже довгий час.

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