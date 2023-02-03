Готуються до повномасштабного наступу, – Гайдай про блокування інтернету на Луганщині

У частині окупованої Луганської області російські загарбники відключили мобільний інтернет. Це може свідчити, що ворог готується до повномасштабного вторгнення.

Пропаганді та зв'язку Росія приділяє дуже багато уваги. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Гайдай зазначив, перше, що окупанти робили, коли заходили в Рубіжне чи Сєвєродонецьк –глушили український зв'язок та намагались швидко налагодити свій. На жаль, в росіян це виходило.

Бояться, що місцеві передадуть інформацію

Окупанти повністю вимикають доступ навіть до мобільного інтернету.

Це свідчить, що з одного боку вони готуються до повномасштабного наступу,

– розповів Гайдай.

З іншого – росіяни бояться, щоб місцеві жителі не передавали українським захисникам інформацію про розташування ворожої техніки й особового складу.

Яка ситуація на Луганщині

У розвідці Міноборони повідомили, що Путін хоче, аби росіяни до березня окупували Донецьку і Луганську області. Диктатор дав відповідний наказ.

За словами глави ОВА, загострення йде і з боку Білогорівки, і з боку Кремінної. Там окупанти кидають більше людей в наступ, але сили оборони стримують це. Сьогодні ЗСУ контролюють ситуацію.

Крім того, росіяни завчасно оголошують про взяття населеного пункту – це не відповідає дійсності.

Насамкінець Гайдай розповів, що у прифронтових населених пунктах досі залишаються люди. Влада постійно наполягає на евакуації.