Окупанти блокують виїзд українців на незахоплену територію України

Росіяни продовжують тероризувати людей на загарбаних територіях. Вони утримують українців в заручниках.

Про це 1 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що окупанти перешкоджають вільному переміщенню людей та не дозволяють виїжджати на підконтрольну Україні територію.

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Крім цього, загарбники намагаються створити свою псевдовладу на тимчасово окупованих територіях.

Закликаємо громадян продовжувати тотальний спротив окупантам,

– закликали у Генштабі.

Що окупанти роблять на Херсонщині

Росіяни захопили частину Херсонської області. Зокрема, вони контролюють Каховку, де почали запроваджувати нову валюту – російські рублі.

Окупанти повідомили людям, що користуватися можна і гривнею. Вони наказали підприємцям з 1 травня вказувати ціну у рублях та гривнях.

Ситуація у Маріуполі

Рашисти у Маріуполі розповсюджують листівки з "новими правилами життя". Радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що повідомлення окупантів є абсолютним втіленням обмеження свободи, пересування і прав людини окупаційним режимом.

У листівках мовиться, що перевести гроші з карток у готівку неможливо. Окупанти наголосили, що забезпечувати маріупольців Росія не планує. Також не допомагатимуть відновлювати зруйноване житло. Крім цього, рашисти проводитимуть "фільтраційні заходи", які називають верифікацією, для всіх мешканців міста.

Окупанти нібито дозволяють виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Проте заявляють про "страшних українців", які одразу відправлять всіх на фронт.

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Ситуація на фронті 1 травня: коротко