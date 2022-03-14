Окупанти бояться прямих бойових зіткнень із ЗСУ, – війський експерт про зміну стратегії Росії

Вже до 19-го дня війни російські окупанти майже повністю змінили військову стратегію. Сьогодні збройні сили Росії майже не ведуть активних бойових дій.

Зміна стратегії росіян

Однак, досі продовжують обстрілювати житлові квартали. Про це розповів військовий експерт Сергій Жданов у ефірі 24 каналу.

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Вони (росіяни – 24 канал) бояться прямих бойових зіткнень зі Збройними Силами України,

– заявив Жданов.

Саме тому вони повністю зосередились на цивільних об'єктах та мирному населенні.

Ба більше, окупанти вважають, що чим більше вони вб'ють цивільних і знищать наші міста, тим швидше прискорять перемогу. На жаль, зараз саме так поводиться Росія загалом.