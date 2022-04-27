Окупанти брешуть, що українських школярів вчать "ненавидіти Росію"

Фантазія російських пропагандистів не має меж. "Жертвами" нападів вородої пропаганди стали навіть українські дітлахи.

Росіяни усіляко намагаються виправдати своє зличинне вторгнення та війну проти України. Оскільки абсолютно жодного права на це в окупантів немає і не буде, пропагандисти працюють на свого недалекого внутрішнього споживача за допомогою феєричних вигадок.

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Фейк пропагандистів про українських дітей

Як повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, російські пропагадисти на тимчасово окупованій території Харківщини в одній зі шкіл знайшли дитячий посібник про те, що таке НАТО та як Альянс об'єднується для захисту своїх територій.

Втім, у хворі голови росіян почали вкладати меседж, що в Україні "треба проводити денацифікацію ще з садочку". Пропагандисти забули пояснити, чому саме захист своїх кордонів визначається як щось "антиросійське", але для росіян будь-які логічні пояснення абсолютно зайві.

Дивіться брифінг Сергій Лещенка про чергові фейки російської пропаганди