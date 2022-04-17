Окупанти будуть демотивовані, – Лещенко пояснив, чому Росія "рятуватиме" Медведчука

СБУ таки вдалося затримати Віктора Медведчука, якого можуть обміняти на українських полонених. Сама Росія дуже зацікавлена в "порятунку" кума Путіна.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник Офісу Президента Сергій Лещенко. За його словами, одна з причин криється в мотивації самих російських військових.

До теми Найбільше Медведчук боїться потрапити у Росію, – Піонтковський

Чому "визволення" Медведчука важливе для солдатів Росії

На думку Лещенка, затриманий Медведчук для Росії є аналогічним символом як потоплений крейсер "Москва". Саме тому країні-агресорці треба за будь-яку ціну витягнути проросійського політика.

Якщо вони Медведчука не витягнуть, то це буде дуже серйозний демотиватор для всіх російських солдатів,

– зауважив радник ОП.

Він пояснив, що військових Росії, які йтимуть на "м'ясорубку" запевнятимуть, що все буде добре та у разі чогось їх урятують. Проте вони на прикладі кума глави Кремля розумітимуть геть інакший стан справ.

"Вони думатимуть, що якщо Медведчука не витягнули, враховуючи, що він кум Путіна, то їм точно нічого не світить і залишаться бути удобренням для українських чорноземів, гниючи у землі", – вважає Лещенко.

Також радник ОП наголосив на тому, що Росія хоче витягнути Медведчука не лише через демотивацію солдат. "Він є носієм дуже важливої інформації. Компрометованої. Його перебування в українському правовому полі дає доступ до цієї інформації", – відзначив він.