Де окупанти намагаються створити нову лінію оборони: огляд фронту від Світана

Сили оборони Півдня знищили з установки HIMARS російський ЗРК "Бук-М2". Те, що ворог виводить системи ППО до лінії боєзіткнення, свідчить про спробу окупантів створити там нову лінію оборони.

Утім, нині там відсутнє масштабне угруповання ворога, яке могло б здійснити наступальні дії. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Де окупанти будують нову лінію оборони

За словами полковника запасу ЗСУ, розгортання таких систем уздовж лінії боєзіткнення говорить про те, що росіяни зміцнюють цю лінію. Тобто вони намагаються створити нову лінію оборони, зокрема проти аероцілей.

"Найімовірніше ворог очікує на атаку наших нових літаків і тих засобів ураження, які з ними працюватимуть, тому збільшує щільність ППО на цьому напрямку", – зауважив Світан.

Як СОУ знищують росіян на Сході

Росіяни попри шалені втрати просуваються на Покровському напрямку. За просування у 100 – 300 метрів за добу окупанти кладуть 400 – 500 своїх військових.

За кожен метр захопленої території України росіяни "платять" сотнями життів. Хто б що не казав, але ресурс мотивованих військових – не нескінченний,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Сили оборони використовують тактику Росії з закидання живою силою максимально, активно знищуючи ворога на цій ділянці фронту. Так, захисники можуть давати росіянам змогу підійти ближче, а потім починати їх знищувати.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зазначимо, що за добу 23 жовтня Сили оборони відмінусували 1240 російських військових, а загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 684 280 солдатів.