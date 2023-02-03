"Ми ж без ні*уя": російський окупант побідкався командиру й заявляв, що "їде додому"

Російські окупанти максимально деморалізовані та не розуміють, чому вони мають сидіти в окопах без їжі та нормального екіпірування. Нерви загарбників вже здають.

Так у телефонній розмові, яку перехопили наші розвідники, окупант звітує своєму командиру обстановку на "передку" та заявляє про свою готовність покинути бойову позицію й повернутись додому.

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Зокрема, окупанти скаржиться, що не має належного екіпірування та навіть їжі. Він питає в командира, навіщо він там перебуває. Також загарбник пригрозив скинути бронежилет і просто поїхати додому.

Ми без жратви, без них*я, нах*й воно нам треба, ця х*йня? Ми зараз психанемо, розвернемося та поїдемо звідси,

– заявив окупант.

На жаль, у розмові не чути, як на це відреагував командир цього російського військового. Впевнені, там було багато цікавого.

Перехоплена розмова окупанта: дивіться відео

Окупанти деморалізовані

Російські загарбники вже давно зрозуміли, що їх в Україні ніхто не чекає з квітами та обіймами. Натомість українці на всіх фронтах роблять усе можливе, аби вигнати ворога з нашої землі. Не покращує моральний стан ворога і шалені втрати у лавах окупантів.

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, 2 лютого на території Приазов'я помітили одразу 8 КамАЗів, набитих мертвими окупантами. Цікаво, що дістається окупантам і від своїх же. Все більше мобілізованих росіян скаржаться на знущання з боку кадирівців. Є чимало випадків, коли мобілізовані вкорочували собі віку на цьому тлі.