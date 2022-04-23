Окупанти депортували 308 маріупольців на Далекий Схід

Загарбники буквально "зачищають" Маріуполь від цивільних. Нещодавно 308 мешканців міста депортували на Далекий Схід Росії.

Їх висадили на залізничній станції поблизу Владивостока, що за тисячі кілометрів від рідного дому.

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Маріуполь фактично зачищають від людей

У Маріупольській міській раді обурені такими діями окупантів: вони буквально знищили місто, після чого вивозять цивільних в депресивні райони Росії.

Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди – ні. Спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя. Всіх інших депортують до найдепресивніших районів росії, – наголошують в міськраді.

Там також нагадали, що зараз працює спеціальний контакт-центр Маріупольської міськради, де збирають інформацію про депортованих. Туди можна подзвонити за телефонами:

+38 (050) 345 1555

+38 (067) 345 1555

Контакт-центр працює щоденно з 8:00 по 17:00.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в блокаді вже майже 2 місяці. В місті – гуманітарна катастрофа. Окупанти вже звезли мобільні крематорії, щоб приховати свої воєнні злочини. Крім того, у Мангуші, що поблизу Маріуполя, вже знайшли гігантську братську могилу, де можуть бути поховані тисячі людей. Україна намагається евакуювати людей з міста, однак росіяни постійно блокують зелені коридори. Попри це, на 23 квітня в Маріуполі запланована евакуація до Запоріжжя. Окупанти ж готують паралельний коридор в Росію

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