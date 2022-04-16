Окупанти депортували в Росію понад 50 українців із захопленого Ізюма

Російські військові вивезли на територію Росії понад 50 жителів захопленого Ізюма на Харківщині. Це зробили примусово після того, як українці відмовилися виїхати добровільно.

Керівник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що жителям міста запропонували виїхати до Росії самостійно, але ті відмовлялися.

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Тоді їх примусово вивезли автобусами з тимчасово окупованого Ізюму.

Російські окупанти у співпраці з місцевими зрадниками організували примусову депортацію з міста більше ніж 50 ізюмчан. Автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску Чугунівка і далі направилися у невідомому напрямку,

– написав Стрельник.

У міській раді Ізюма закликають родичів, які перебувають на підконтрольній території України, звертатися до правоохоронців, а депортованим українцям – не віддавати свої паспорти й не підписувати жодних документів.

"Рекомендуємо нашим землякам, щоб вони по можливості уникали контактів з озброєними особами, не повідомляли будь-яку персональну інформацію про себе або членів сім‘ї, не підписували документів і не надавали нікому своїх паспортів", – додав Стрельник.

Начальник відділу Ізюмської міськради зазначає, що російські окупанти разом з місцевими колаборантами дезінформують жителів та поширюють неправдиву інформацію, що Київ і Харків впали, а Ізюм просто "здали".

Додамо, що 16 квітня у телеграм-каналі губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова з'явилося повідомлення про начебто “розміщення у тимчасових пунктах в Бєлгороді 58 ізюмчан та 49 харків'ян".

До слова, в районі міста Ізюм, що на Харківщині, ворог зосередив до 22-х батальйонних тактичних груп. Радник глави ОП Олексій Арестович зазначив, що зараз там зосереджено близько 15 тисяч російських військових, на інших напрямках – по 3 або 4 тисячі окупантів.

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