Окупанти депортують українців у депресивні регіони Росії, – Андрющенко

Рашисти примусово депортують мирних мешканців Маріуполя до Росії. Вони не дають їм виїхати до України погрожуючи розправою над ними та їхніми дітьми.

Російські окупанти проводять "зачистку" Маріуполя від українців. Рашисти примусово вивозять наших громадян до своєї країни.

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Депортація українців у депресивні регіони Росії

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко російські окупанти продовжують незаконне вивезення українських громадян до Росії. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Особливу активність у здійсненні цього злочину ворог проявляє у Маріуполі.

Маріупольців вивозять в економічно депресивні регіони, аж до Далекого Сходу. Найбільш дальня точка, про яку нам відомо – селище Врангеля, це майже у Японії. Раніше була примусова депортація у ближні міста, а тепер наших людей везуть все далі й далі,

– розповів Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, таким чином Росія хоче розв'язати демографічні проблеми у цих регіонах. Звідти виїхали майже всі мешканці через важкі умови та низькі зарплати. Власну недолугість управління рашисти хочуть покрити нашими громадянами.

Виїхати з тих регіонів нашим громадянам дуже складно, хоча теоретично можливо, успішні випадки вже були, зокрема, завдяки дружнім країнам Балтії, які відкрили для українців свої кордони. Єдине, що для цього потрібно у будь-якому разі – українські документи. У кого рашисти забрали документи, втекти з Росії буде важко, принаймні у найближчий рік.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Російські окупанти впровадили спеціальні перепустки, які дозволяють пересування містом, а також в'їзд та виїзд з населеного пункту. Перепустки потрібні навіть для того, щоб перетнути адміністративні межі районів самого Маріуполя.

Загарбники взялися за русифікацію навчання у Маріуполі. Вони сподіваються, що місто залишиться під їхнім контролем надовго.

Незаконна депортація мирних маріупольців у Росію продовжується. Ворог також активно вивозить до Росії українських малюків – лише 21 травня окупанти вивезли у свою країну 55 дітей.

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