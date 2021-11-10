Окупанти на Донбасі підтягнули "Гради" до лінії розмежування

Окупанти розмісти 6 "Градів" лише за 10 кілометрів від лінії розмежувань, порушивши домовленості. Згідно з правилами, цей вид озброєння дозволяють розміщувати не ближче, ніж за 35 кілометрів.

Ворожу техніку зафіксував мінібезпілотник місії ООС у районі населеного пункту Нижня Кринка.

Важливо Українські військові збили безпілотник бойовиків: штаб показав фото

Відомо, що у цій зоні дислокується так званий перший армійський корпус збройних формувань Росії.

Що ще виявив мінібезпілотник

У районі Степове вдалося зафіксувати розміщення двох траншеєкопачів: МДК-3 та ТМК-2. Це свідчить про інженерне обладнання позицій в безпосередній близькості від лінії розмежування.

Водночас окупанти продовжували перешкоджати роботі патрулів СММ ОБСЄ на окупованих територіях. Так, на блок-посту біля Старомихайлівки ворог затримав патруль СММ на 20 хвилин, пославшись, нібито, на міркування безпеки.

Не минулося і без блокування сигналу безпілотника з боку проросійських бойовиків. Члени спостережної місії поскаржилися, що окупанти застосували проти безпілотника засоби радіоелектронної боротьби. Сталося це у районі населеного пункту Гольмівський.

Внаслідок цих перешкод, СММ ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість озброєння та бойової техніки збройних формувань Росії, які перебувають поза межами визначених районів та ліній відведення,

– мовиться у повідомленні.

Тому дані, наведені у звіті, не відображують справжніх масштабів розгортання бойової техніки окупантів на захоплених ними територіях.

Як минула доба на Донбасі