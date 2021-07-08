Окупанти на Донбасі поранили українського воїна
8 липня 2021 , 14:55Читать новость на русском
Бойовики продовжують цинічно порушувати режим "тиші" і обстрілюють укаїнські позиції. Внаслідок ворожого вогню один український воїн постраждав.
Поранення український захисник отримав у районі оперативно-тактичного угрупування "Схід". Де саме ворожий постріл зачепив воїна – в ООС наразі не повідомляють.
До речі Засновник приватної армії Blackwater планував створити в Україні ПВК з ветеранів, – ЗМІ
У якому стані поранений військовий
Захисник із угрупування "Схід" постраждав від кульового поранення. Його оперативно шпиталізували і надали медичну допомогу. Наразі його стан здоров'я задовільний.
На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Про нахабні дії окупантів українська сторона повідомила в ОБСЄ.Зверніть увагу! Бойовики постійно вдаються до атак і порушення "тиші". На жаль, не минає і тижня, щоб Україна не втрачала своїх захисників. Лише від початку 2021 року у війні на Донбасі загинули 48 військових.
Як минула попередня доба на Донбасі
- Протягом 7 липня проросійські бойовики 7 разів порушили "тишу".
- Російські найманці стріляли з мінометів 82 та 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Обстріли лунали було біля Пісків, Старогнатівки, Золотого-4, Причепилівки та Авдіївки.
- Внаслідок ворожих дій один військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу допомогу та відправили у госпіталь. Стан бійця – задовільний.
- Зауважимо, українські захисники відкривали вогонь у відповідь на атаки бойовиків.