Окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Бойовики продовжують цинічно порушувати режим "тиші" і обстрілюють укаїнські позиції. Внаслідок ворожого вогню один український воїн постраждав.

Поранення український захисник отримав у районі оперативно-тактичного угрупування "Схід". Де саме ворожий постріл зачепив воїна – в ООС наразі не повідомляють.

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У якому стані поранений військовий

Захисник із угрупування "Схід" постраждав від кульового поранення. Його оперативно шпиталізували і надали медичну допомогу. Наразі його стан здоров'я задовільний.

На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Про нахабні дії окупантів українська сторона повідомила в ОБСЄ.

Як минула попередня доба на Донбасі

Протягом 7 липня проросійські бойовики 7 разів порушили "тишу".

Російські найманці стріляли з мінометів 82 та 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли лунали було біля Пісків, Старогнатівки, Золотого-4, Причепилівки та Авдіївки.

Внаслідок ворожих дій один військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу допомогу та відправили у госпіталь. Стан бійця – задовільний.

Зауважимо, українські захисники відкривали вогонь у відповідь на атаки бойовиків.