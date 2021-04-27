Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати мирних жителів: докази

Проросійські бойовики вчергове обстріляли український населений пункт. Ба більше, найманці застосовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Найбільше страждають населені пункти, розташовані близько до лінії розмежування. З 22 квітня зафіксували вже 4 обстріли

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Коли та де відбулись обстріли

22 квітня в напрямку селища Дружба – 2 ракети з протитанкового ракетного комплексу;

в напрямку селища Дружба – 2 ракети з протитанкового ракетного комплексу; 24 квітня у Водяному – обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів;

у Водяному – обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів; 25 квітня – обстріл в селі Катеринівка зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри;

– обстріл в селі Катеринівка зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри; 26 квітня – обстріл садового товариства села Гнутове, що поблизу Маріуполя.

Під час верифікації місця обстрілу в селі Катеринівка зафіксували 6 вирв.

"Вони утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів з установкою підривника на фугасну дію. Значна кількість уламків та залишків від снарядів є російського виробництва", – пояснили в ООС.

На щастя, ніхто не постраждав. Українська сторона Спільного центру з контролю і координації направила доказові матеріали в ОБСЄ.