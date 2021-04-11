Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого захисника, воїн загинув

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Минулої доби Україна втратила ще одного свого захисника. 10 квітня окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого військового.

Джерело:

ООС

Трагедія сталася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог вів прицільний обстріл по позиціях наших бійців поблизу селища Золоте-3.

Важливо Доба на Донбасі: ворог 10 разів порушив тишу, є загиблий і поранений зі складу ООС

Що відомо про трагедію

Проросійські бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під час обстрілу окупантами наш боєць отримав поранення, не сумісні з життям.

Водночас ще один військовослужбовець зі складу ООС отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника – середнього ступеня важкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі загинули понад 30 українських захисників. Поіменний список героїв – дивіться у матеріалі.

Як минула доба на Донбасі

Джерело: штаб ООС

  • Проросійські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
  • Неспокійно було біля населеного пункту Пищевик, а також поблизу Пісків, Широкиного, Авдіївки, Кам'янки, Майорська, Золотого-3.
  • Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу