Окупанти на Донбасі заявили про перехід на телефонний код Росії – це маніпуляція, – ЦПД

Росія, не маючи значних успіхів у проведенні "спецоперації" на полі бою, намагається окупувати свідомість українців. Так, росіяни заявили про перехід на телефонний код Росії на Донбасі.

Перехід на телефонний код Росії на Донбасі – маніпуляція окупантів

За їх словами, абонентам ОРДЛО буде привласнено російський телефонний код +7. Втім, це чергова маніпуляція окупантів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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7 травня ватажки ОРДЛО Пасєчнік та Пушилін заявили, що отримання окремого коду мобільного оператора російської системи – це важливий крок на шляху до повної інтеграції тимчасово загарбаних територій України з рф,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Коди невизнаних мобільних операторів "Фенікс" та "Лугаком" дійсно змінилися, але:

абоненти повідомляють, що з "Фенікса" можна зателефонувати лише на російський "Мегафон", а з "Лугакому" – на російський "МТС".

"Фенікс" та "Лугаком" залишаються невизнаними операторами, з якими жодна країна, навіть Росія, не уклали договір про роумінг. Це означає, що абоненти з ОРДЛО не можуть використовувати свої сім-карти в Росії.

угоди між "Феніксом" та "Лугакомом" немає – мешканці тимчасово окупованої Донеччини не можуть телефонувати мешканцям тимчасово окупованої Луганщини.

Тобто, інтеграція ОРДЛО – чергова маніпуляція російської пропаганди. Найімовірніше, вона була спеціально поширена до 9 травня.

Що саме агресор може утнути на 9 травня

У західних ЗМІ з'являється інформація про те, що Росія на 9 травня може оголосити загальну мобілізацію. Тобто припускають, що Путін в цей день офіційно оголосить війну Україні.

На окупованих територіях загарбники готують "парад". Зокрема, в Маріуполі, на Херсонщині та Запоріжжі. Лунає ще один можливий сценарій – так зване "приєднання" до Росії окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, росіяни можуть активніше обстрілювати українські території. Тому людей закликають в ці дні справді бути особливо уважними та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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