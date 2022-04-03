Окупанти досі блокують Харків, триває бій за населений пункт Олександрівка, – Міноборони

Зведення Міноборони повідомляє, що на Слобожанському напрямку росіяни дося блокують Харків. Також основні сили окупантів сконцентровані на місті Ізюм.

Міноборони повідомляє, що російські бойовики продовжують блокувати місто Харків. Ведуться розвідувальні роботи з боку окупантів, щоб виявити слабкі місця в оборонних позиціях Збройних Сил України.

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За даними Міноборони, основні сили противника концентруються на напрямку до міста Ізюм. Обстріли продовжуються і на Донецькому напрямку – окупанти обстрілюють населені пункти та українських військових. Також ведуться штурмові дії на більшості напрямків з боку ворога.

Жодні дії окупантів не були успішними – росіяни здійснюють перегрупування для подальших наступальних дій.

Міноборони повідомляє, що на Південнобузькому напрямку ведуться бої за село Олександрівка, яке розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей.

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