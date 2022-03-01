Окупанти двічі вгатили по Харківській ОДА: кабінет голови зруйнований
1 березня 2022 , 15:06Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
Окупанти два рази влучили у Харківську ОДА. Снаряди зруйнували кабінет очільника, але, на щастя, його там не було.
Також міська влада повідомляє, що снаряд знищив більшу частину будівлі. Про це стало відомо 1 березня.
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Було два влучання. Знищена велика частина будівлі включно з кабінетом голови — його там не було,
– мовиться в повідомленні.
Кількість загиблих та поранених все ще рахують. У момент вибухів у будівлі перебували тероборона, військові та волонтери.
У ДСНС повідомляють, що загинуло щонайменше 10 людей, а понад 20 – поранені.