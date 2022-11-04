Обшуки, запис даних про рідних, які виїхали: як проходить примусовий перепис в Енергодарі
Джерело:Дмитро Орлов
В тимчасово окупованому Енергодарі російські окупанти проводять примусовий "перепис населення". Вороги ходять по домівках людей та змушують їх надавати інформацію.
Ці дані 4 листопада розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Дані про "перепис" та спосіб його проведення йому розповіли місцеві жителі.
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В Енергодарі окупанти проводять цинічний "перепис населення"
В Енергодарі окупанти заходилися проводити "перепис населення". Роблять вони це у властивій їм манері фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо,
– заявив мер Енергодара.
Дмитро Орлов розповів, що місцеві мешканці, які вже взяли участь в так званому "переписі" розповідають:
- російські окупанти та колаборанти вже другий день ходять по квартирах мирних, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків;
- окрім даних паспорта та номерів телефонів, збирають також дані про родичів, які виїхали.
Нерідко "перепис" закінчується обшуком в квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні,
– заявив Дмитро Орлов.
Мер Енергодара закликав людей бути максимально обережними в місті.
Важливі новини з Енергодара: коротко
- Російські загарбники захопили Енергодар та Запорізьку АЕС ще 4 березня. З того часу окупанти чинять злочини в місті та на електростанції.
- Люди там живуть в нестерпних умовах. Адже батькам, які відправили дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю на "відпочинок" не повернули маленьких українців назад. Натомість Росія попросила батьків передати дітям теплі речі. Мовляв, діти ходитимуть у школу в Росії.
- Також в місті часто зникає світло через обстріли росіян. Зокрема, 30 жовтня вороги знову поцілили в підстанцію.
- Нарешті 2 листопада в місті відновили подачу гарячої води. Проте пояснили, що 51 градуса тепла води недостатньо, щоб повністю забезпечити місто гарячою водою і теплопостачанням.
- Відомо, що з травня теплу воду мешканці Енергодару отримували від Запорізької АЕС, а не ТЕС. Теплову електростанцію довелось зупинити через тероризм Росії.
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