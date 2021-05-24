Окупанти формують нові підрозділи на зборах резервістів, – розвідка

Проросійські бойовики на тимчасово окупованому Донбасі оголосили про збір резервістів. За даними української розвідки, окупанти формують нові підрозділи.

Чим займаються бойовики на Донбасі

Збори резервістів окупанти оголосили 17 травня. Російські найманці зобов'язали багатьох жителів прибути до так званих "військкоматів". Про це заявив представник розвідки Вадим Скібіцький.

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За даними розвідки, всі навчання бойовиків проходять відповідно до керівних документів збройних сил Росії.

Військова розвідка України відзначає чіткий контроль за бойовою та оперативною підготовкою окупантів на Донбасі з боку російського Південного військового округу,

– заявив Скібіцький.

Він зауважив, що представники штабу цього округу і 8 російської армії контролюють і надають методичну допомогу бойовикам. Після того вони звітують в генеральний штаб ЗС Росії про проведені заходи.

За словами представника розвідки, мобілізація мала на меті створення нових підрозділів так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Загалом окупаційні військкомати до зборів залучили понад 6 тисяч резервістів. При цьому найактивніше вони працювали у Луганську, Горлівці та Кальміуському. Заходи з бойової підготовки резервістів проводились на семи полігонах" – наголосив Скібіцький.

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