Окупанти гатили по Донеччині з артилерії, мінометів і "Градів": постраждали 5 людей
Російські військові не перестають обстрілювати Донецьку область. Упродовж 7 червня вони відкривали вогонь з різних видів озброєння.
Лише за одну добу ворог пошкодив в області 35 об'єктів. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані Офісу Президента.
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Як минула доба на Донеччині
Ворожі війська стріляли по мирних населених пунктах зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град", а також запускали ракети. Під удар потрапили:
- Авдіївка,
- Курахове,
- Очеретине,
- Ласточкіне,
- Нью-Йорк.
Руйнувань зазнали 24 приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди. Крім того, 5 мирних мешканців постраждали.
В Офісі Президента наголосили, що Донеччина залишається без газу та частково без води й електрики.
Деталі про ситуацію на Донбасі
В Угрупованні Об'єднаних сил розповіли про те, як загалом минула доба на Донбасі, тобто в Донецькій і Луганській областях. Відомо, що там росіяни обстріляли 17 населених пунктів. На жаль, 3 людей загинули, а ще 8 – постраждали.
Крім того, після завершення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на території Новокраматорського машинобудівного заводу знайшли тіла 7 осіб. Інформацію про загиблих встановлюють. Нагадаємо, що росіяни зруйнували підприємство 5 червня.
Яких руйнувань завдали окупанти
Ворог обстріляв 73 цивільних об'єкти. Серед них:
- 4 багатоповерхівки,
- 57 приватних житлових будинків,
- загальноосвітня школа,
- дитячий садок,
- будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу,
- приміщення казначейства,
- гуртожиток,
- птахофабрика,
- торгівельні павільйони центрального ринку,
- 3 магазини,
- автомобілі,
- лінії електропередач,
- господарські споруди.
Наслідки обстрілів Донбасу / Фото Угруповання Об'єднаних сил
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Рятувальникам довелося здійснити 35 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Вони знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів та ліквідували 7 пожеж.
Евакуація з зони бойових дій
За 7 червня з зони бойових дій рятувальники евакуювали 1 041 людину. Вони також підвезли гуманітарну допомогу до Курахового, Сіверська, Бахмуту, Торецька, Залізного, Слов'янська, Костянтинівки, Селидового та Лисичанська.
Зауважимо, на 8 червня запланована евакуаційний потяг до Львова зі станції у Покровську. Поїзд рушатиме о 16:30.
Рятувальники допомагали з евакуацію населення / Фото Угруповання Об'єднаних сил
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