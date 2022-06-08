Окупанти гатили по Донеччині з артилерії, мінометів і "Градів": постраждали 5 людей

8 червня 2022 , 10:02

Російські військові не перестають обстрілювати Донецьку область. Упродовж 7 червня вони відкривали вогонь з різних видів озброєння.

Лише за одну добу ворог пошкодив в області 35 об'єктів. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані Офісу Президента. 

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Як минула доба на Донеччині

Ворожі війська стріляли по мирних населених пунктах зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град", а також запускали ракети. Під удар потрапили:

  • Авдіївка,
  • Курахове,
  • Очеретине,
  • Ласточкіне,
  • Нью-Йорк.

Руйнувань зазнали 24 приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди. Крім того, 5 мирних мешканців постраждали.

В Офісі Президента наголосили, що Донеччина залишається без газу та частково без води й електрики.

Деталі про ситуацію на Донбасі

В Угрупованні Об'єднаних сил розповіли про те, як загалом минула доба на Донбасі, тобто в Донецькій і Луганській областях. Відомо, що там росіяни обстріляли 17 населених пунктів. На жаль, 3 людей загинули, а ще 8 – постраждали.

Крім того, після завершення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на території Новокраматорського машинобудівного заводу знайшли тіла 7 осіб. Інформацію про загиблих встановлюють. Нагадаємо, що росіяни зруйнували підприємство 5 червня.

Яких руйнувань завдали окупанти

Ворог обстріляв 73 цивільних об'єкти. Серед них:

  • 4 багатоповерхівки,
  • 57 приватних житлових будинків,
  • загальноосвітня школа,
  • дитячий садок,
  • будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу,
  • приміщення казначейства,
  • гуртожиток,
  • птахофабрика,
  • торгівельні павільйони центрального ринку,
  • 3 магазини,
  • автомобілі,
  • лінії електропередач,
  • господарські споруди.


Наслідки обстрілів Донбасу / Фото Угруповання Об'єднаних сил

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Рятувальникам довелося здійснити 35 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Вони знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів та ліквідували 7 пожеж.

Евакуація з зони бойових дій

За 7 червня з зони бойових дій рятувальники евакуювали 1 041 людину. Вони також підвезли гуманітарну допомогу до Курахового, Сіверська, Бахмуту, Торецька, Залізного, Слов'янська, Костянтинівки, Селидового та Лисичанська. 

Зауважимо, на 8 червня запланована евакуаційний потяг до Львова зі станції у Покровську. Поїзд рушатиме о 16:30.


Рятувальники допомагали з евакуацію населення / Фото Угруповання Об'єднаних сил

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Автор: Софія Мінджоса