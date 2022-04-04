Окупанти гатили по житлових районах Харкова: четверо людей загинули
Джерело:Національна поліція України
Увечері, 3 квітня, окупанти обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них – діти.
Відповідну інформацію 4 квітня оприлюднила Національна поліція. За їхніми даними, постраждалих доставили до місцевих лікарень.
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Обстріл Харкова: скільки постраждалих
Окупанти гатили по житлових районах Харкова: четверо людей загинули / Фото Національна поліція
В результаті обстрілу російськими окупантами, в Харкові четверо загиблих. Ще 30 цивільних постраждали.
Серед постраждалих троє дітей 3, 5 і 17 років. Всіх доставили в лікарні Харкова.
Всі постраждалі та загиблі не мають жодного стосунку до військових,
– зазначили в Нацполіції.
Вони додали, що оперативно прибули на місце злочину та задокументували наслідки ворожого обстрілу.
Внаслідок атаки росіян ще четверо людей загинули / Фото Національна поліція
Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко закликав харків’ян, мешканців області не виходити на вулиці під час обстрілів.
Залишайтеся в укриттях, обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові, – підкреслив очільник главку поліції. – Вони знають, що вбивають мирних мешканців і руйнують наші будинки. Бережіть себе і своїх близьких!
Наслідки атаки росіян / Фото Національна поліція
Водночас Нацполіція пообіцяла, що кожен окупант буде покараний.