Окупанти гатять по "Азовсталі": захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем і пораненими

Російські окупанти продовжують атакувати завод "Азовсталь" – єдине місце, де ворогу чинять опір захисники Маріуполя, і яке не вдалось взяти загарбникам.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", повідомив, що зараз окупанти продовжують обстріли, а наші захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем та пораненими, передає 24 канал.

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Люди, що евакуйовують поранених, не виходять на зв'язок

Обстріли продовжуються. Станом на зараз про евакуацію поранених взагалі тишина. І ми не знаємо, будуть їх евакуйовувати, коли їх будуть евакуйовувати, І ті люди, що займаються цим, поки що не виходили на зв'язок,

– повідомив "Калина".

Він додав, що внаслідок нічних обстрілів та бомбардування, які тривали цілу ніч, є поранені.

Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо, куди їх всіх евакуювати,

– розповів про критичну ситуацію Паламар.

Нагадаємо, що сьогодні вранці захисники, які перебувають на Азовсталі", повідомили, що впродовж минулої доби на територію заводу було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Бійці розповідають, що окупанти для обстрілів без зупину використовують корабельну та ствольну артилерію, РСЗВ, реактивну установку "УР-77", танки та інше озброєння.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти,

– зазначали "азовців".

Понад 600 поранених потребують допомоги

Нагадаємо, що станом на 27 квітня у Маріуполі відомо про понад 600 поранених людей, яким треба медична допомога. У військовому шпиталі, з яким сьогодні було втрачено зв'язок, очікують на порятунок.

Українські захисники закликають провести процедуру extraction. Без цього, за словами морпіха Сергія "Волини", люди просто загинуть. Адже для лікування поранених нема ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би допомогти. Серед поранених є як військові, так і цивільні люди.

Братські могили: жахи Маріуполя

У блокадному Маріуполі супутники зафіксували щонайменше три братські могили завдовжки у декілька сотень метрів. У них поховано майже 10 тисяч мирних жителів міста.

Додамо, що спершу в окупованому росіянами селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, супутник зафіксував братську могилу. Ймовірне місце масового поховання протягується на понад 300 метрів.

Друге місце масових поховань знайшли поруч із кладовищем окупованого Виноградного. За попередніми даними, розмір братських могил там становить 45 на 25 метрів.

Ще одне – третє місце масового поховання – зафіксували у селищі Старий Крим, що всього за 5 кілометрів від Маріуполя. Протяжність братської могили складає понад 200 метрів.

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