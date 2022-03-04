Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для росЗМІ: перші "актори" вже там

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням.

Завезені "актори" з Криму

В Службі безпеки України зазначають, що для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. Близько 60 – 80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат".

Читайте також: У Херсоні окупанти транслюють свої канали

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російськими прапорами та "вдячністю" російським "визволителям",

– йдеться в повідомленні.

Викрадена форма поліції

Також в СБУ є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж "дякуватимуть" загарбникам. Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ.

"Такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах! Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація" – попередили в СБУ.

У відомстві наголосили, що це Росія розв’язали війну і здійснюють геноцид у мирних містах, тому "подяка" може бути лише одна – смерть ворогам!

Зверніть увагу, що Роскомнадзор блокує всі офіційні сайти українських відомств і ЗМІ. У перелік ресурсів, яких боїться держава-агресорка, потрапив і 24 канал.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!