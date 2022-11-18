На Запоріжжі росіяни зводять оборонні рубежі: використовують ресурси підприємств
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни бояться наступу ЗСУ на Півдні. Вони нарощують оборонні рубежі, що в районі Михайлівки, в окупованій Запорізькій області.
Ба більше, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використати потужності підприємств у Пришибі Запорізької області.
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Обстріли окупантів на Півдні
До речі, окупанти обстрілюють звільнені населені пункти на Херсонщині. З мінометів та артилерії вони вгатили по районах Антонівки, Білозерки, Миколаївки, Одрадокам’янки та Чорнобаївки.
На Запорізькому напрямку росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка.
Втрати ворога на Херсонщині
У зведенні Генштабу ЗСУ підтвердили втрати противника в Херсонській області за попередні дні. У Скадовську ЗСУ вразили район зосередження окупантів. Втрати особового складу ворога сягнули близько 50 осіб. У Чаплинці українські оборонці знищили склад боєприпасів.
Загалом наша авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська та артилерія влучили у:
- 2 пункти управління,
- 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,
- 2 склади боєприпасів,
- залізничний міст.
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